Токио, 20 мая, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Визит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в Японию был отложен из-за состояния здоровья короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, сообщили 20 мая в японском МИД.

(сс) U.S. Department of State Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

Отмечается, что Мухаммед бен Салман бен Абдулазиз Аль Сауд должен был совершить официальный визит в Японию с 20 до 23 мая.

«Поздно ночью 19 мая правительство Саудовской Аравии информировало правительство Японии, что визит принца Мухаммеда будет вынужденно отложен из-за состояния здоровья хранителя двух исламских святынь», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 19 мая в канцелярии саудовского монарха сообщили, что Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда поместили в больницу в Джидде для проведения медицинского обследования. Причиной для беспокойства были высокая температура и боль в суставах.

В этот же день государственное информационное агентство SPA со ссылкой на заявление пресс-службы королевского двора сообщило, что медики выявили у 88-летнего короля воспаление лёгких.

Бригада медиков приняла решение перевести короля Саудовской Аравии на программу лечения от пневмонии, он пройдёт курс терапии антибиотиками.