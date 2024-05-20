Киев, 20 мая, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Срок президентских полномочий Владимира Зеленского, вступившего в должность 20 мая 2019 года, истёк. Согласно конституции, 20 мая новый президент Украины должен был принять присягу, но президентских выборов в стране не было.

Zuma/TASS Владимир Зеленский

Официальная позиция Киева состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового главы государства. Когда это случится, неизвестно, поскольку до отмены военного положения возможности выбрать президента не появится.

На Украине существует норма, позволяющая не проводить выборы в парламент в условиях военного времени, однако нет такой же нормы в отношении президента. Это лишает потенциальных противников действующего руководства возможности узурпировать власть через введение военного положения, пояснял ИА Регнум бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Поэтому даже в период этого времени Зеленский выборы проводить обязан. Вместо этого он ссылается на норму, где указано, что полномочия вновь избранного президента вступают в силу после окончания полномочий действующего», — отметил Килинкаров.

Издание The Washington Post сообщало, что Зеленский после 20 мая станет крайне уязвимым «для обвинений в подрыве демократии, захвате контроля над СМИ и устранении несогласных». В США предрекли большие проблемы для Зеленского из-за влияния главы его офиса Андрея Ермака, ответственного в том числе за увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.

Отмечалось, что обвинения в подрыве демократии со стороны Запада могут усилиться и в связи с тем, что с начала 2022 года шесть крупнейших украинских СМИ и телеканалов 24 часа в сутки транслируют один и тот же так называемый телемарафон, заглушающий инакомыслие.

Ранее британское издание The Economist сообщило, что западные союзники Украины избегают дискуссий о легитимности Зеленского. По словам журналистов, мнение Запада касательно его статуса может ослабить поддержку Киева.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в марте назвал Зеленского диктатором, отменившим президентские выборы. Российский политик заявил, что глава киевского режима в страхе потерять власть пошёл на нарушение Конституции.

Служба внешней разведки России 6 мая сообщила, что США активировали усилия по поиску того, кто сможет заменить Зеленского на посту главы Украины. На него планируют списать провалы западной политики в случае ухудшения ситуации на фронте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что легитимность главы киевского режима после 20 мая многими будет поставлена под сомнение, в том числе и на Украине. Владимир Путин 17 мая на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай отметил, что легитимность Зеленского может быть важна для Москвы, если дело дойдёт до подписания каких-либо документов.