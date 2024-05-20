Тегеран, 20 мая, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Экстренное заседание правительства состоится в Иране в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси, сообщает агентство IRNA.

Iranian Presidency/Global Look Press

Точное время начала заседания не указано.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси в результате крушения вертолёта в горной местности возле границы Ирана с Азербайджаном.

Как сообщало ИА Регнум,инцидент с вертолётом Эбрахима Раиси произошёл 19 мая в труднодоступной местности возле ирано-азербайджанской границы. После первых данных о ЧП иранские власти начали спасательную операцию. Экстренное заседание кабинета министров, в ходе которого обсуждались поисковые работы, провёл первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника распространило информацию о том, что всех находившиеся в вертолёте, который совершил жесткую посадку в Иране, считают погибшими. В сообщении также говорилось о том, что вертолёт президента полностью сгорел.

На борту вертолёта также находились глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько человек, передаёт агентство Mehr.