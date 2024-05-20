Вашингтон, 20 мая, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов подталкивают страны G7 к тому, чтобы до возможного возвращения на пост главы Белого дома Дональда Трампа выделить Киеве кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных российских активов, передаёт Financial Times со ссылкой на западных чиновников.

President Joe Biden Off/Global Look Press

«Союзники Вашингтона по «Большой семерке» с энтузиазмом относятся к плану США выделить десятки миллиардов долларов финансирования Украине до потенциального возвращения Дональда Трампа в Белый дом», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что не все страны «Большой семёрки» относятся к плану США с энтузиазмом. Так, отмечают западные чиновники, их настроения изменились после дипломатического давления со стороны Вашингтона, который стремится добиться соглашения на саммите лидеров стран G7 в июне.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Киева. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что конфискация Западом замороженных российских активов была бы якобы «оправданной мерой» в рамках международного права.

Постпреды стран ЕС предварительно согласовали использование доходов от активов России для оказания помощи Украине. 8 мая стало известно, что на военную поддержку страны готовы потратить 90% доходов.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 27 апреля заявил, что США с принятием закона о конфискации российских активов создали механизм незаконного присвоения ценностей, который полностью противоречит международному праву. По его словам, Россия может дать на него симметричный ответ. Москва может предпринять болезненные для Вашингтона действия, в том числе с помощью так называемых реторсий, предусмотренных в законодательстве РФ.

Посягательство Западом на замороженные активы России является элементом гибридной войны, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она добавила, что в России подобные действия будут расценивать как воровство, и также высказала мысль, что Запад самостоятельно разрушит им же созданную международную валютно-финансовую систему.