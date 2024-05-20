Наступивший 817-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением из Крыма о готовности предъявить Украине счёт за террористические атаки. О том, что в республике приступят к оценке ущерба, нанесенного полуострову обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов, «РИА Новости» сообщил 20 мая глава парламента региона Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Наша принципиальная позиция — получить от государства Украина компенсацию за все, что они натворили в Крыму», — подчеркнул политик.

Только в ночь на 19 мая ВСУ направили в Крым девять ATACMS и один вражеский дрон. Все они были сбиты дежурными средствами ПВО, ранее информировало Минобороны.

Тем временем непосредственно в зоне СВО военнослужащие экипажей танков Т-80 горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» прямой наводкой поразили опорный пункт ВСУ, обеспечив наступательные действия штурмовых групп на авдеевском направлении.

Также оборонное ведомство показало видеокадры того, как экипажи Су-34 неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили опорный пункт и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск «Восток».

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Подробности — в трансляции ИА Регнум.