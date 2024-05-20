Белгород, 20 мая, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 20 мая уничтожили над территориями Курской и Белгородской областей семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что всего средства противовоздушной обороны уничтожили семь вражеских дронов, пять из которых — в Белгородской области и два — в Курской области.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье вечером дежурными средствами ПВО в небе над Белгородской областью было уничтожено четыре украинских БПЛА самолётного типа, а также перехвачен один реактивный снаряд РСЗО «Ольха». В результате обстрела украинскими войсками Ржевки и Шебекино в Шебекинском городском округе пострадали тринадцать человек, в том числе трое детей. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в Белгороде от взрыва беспилотника пострадала 11-летняя девочка. Пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями доставили в детскую областную клиническую больницу.

В ночь с 18 на 19 апреля российские военные уничтожили и перехватили в Краснодарском крае, Белгородской области и Севастополе в общей сложности 61 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили в Крыму девять оперативно-тактических ракет ATACMS.