Киев, 20 мая, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Принятый киевскими властями закон об ужесточении мобилизации не сможет исправить критическое положение, в котором оказались Вооружённые силы Украины на поле боя. Об этом 19 мая заявил редактор дирекции телеканала France 24 по международным делам Дуглас Херберт.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

По словам журналиста, наступление Вооружённых сил России в Харьковской области выявило множество комплексных проблем в ВСУ, в том числе показало существенную нехватку личного состава.

Он подчеркнул, что Украине необходимо пополнить свои войска несколькими сотнями тысяч человек, чтобы хотя бы попытаться достичь паритета на поле боя с российской армией, превосходящей её по численности и оснащённости.

«Мужчин нужно будет ещё и подготовить, на что уйдёт несколько месяцев», — добавил Херберт, подчеркнув, что у Киева практически не осталось времени на исправление ситуации.

Ранее о том, что киевский режим ужесточил меры по мобилизации из-за нехватки личного состава в вооружённых силах, сообщило испанское издание El País. Журналисты также указали на ослабление морального духа населения Украины.

Как передавало ИА Регнум, 18 мая на Украине вступил в силу закон о расширении мер по мобилизации мужского населения и лишении военнообязанных ряда общегражданских прав. Как указала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, новый закон о мобилизации является актом геноцида, направленного против украинцев. Также она сравнила методы киевского режима с теми, что применяло руководство нацистской Германии.