Во Франции заявили, что Украина опоздала с законом о мобилизации
France 24: власти Украины слишком поздно приняли закон о мобилизации
Киев, 20 мая, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Принятый киевскими властями закон об ужесточении мобилизации не сможет исправить критическое положение, в котором оказались Вооружённые силы Украины на поле боя. Об этом 19 мая заявил редактор дирекции телеканала France 24 по международным делам Дуглас Херберт.
По словам журналиста, наступление Вооружённых сил России в Харьковской области выявило множество комплексных проблем в ВСУ, в том числе показало существенную нехватку личного состава.
Он подчеркнул, что Украине необходимо пополнить свои войска несколькими сотнями тысяч человек, чтобы хотя бы попытаться достичь паритета на поле боя с российской армией, превосходящей её по численности и оснащённости.
«Мужчин нужно будет ещё и подготовить, на что уйдёт несколько месяцев», — добавил Херберт, подчеркнув, что у Киева практически не осталось времени на исправление ситуации.
Ранее о том, что киевский режим ужесточил меры по мобилизации из-за нехватки личного состава в вооружённых силах, сообщило испанское издание El País. Журналисты также указали на ослабление морального духа населения Украины.
Как передавало ИА Регнум, 18 мая на Украине вступил в силу закон о расширении мер по мобилизации мужского населения и лишении военнообязанных ряда общегражданских прав. Как указала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, новый закон о мобилизации является актом геноцида, направленного против украинцев. Также она сравнила методы киевского режима с теми, что применяло руководство нацистской Германии.