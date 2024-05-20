Тегеран, 20 мая, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолёта, сообщило 20 мая иранское информационное агентство Mehr.

Iranian Presidency Office/Global Look Press Ибрахим Раиси

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника распространило информацию о том, что всех находившиеся в вертолёте, который совершил жесткую посадку в Иране, считают погибшими. В сообщении также говорилось о том, что вертолёт президента полностью сгорел.

Как сообщало ИА Регнум,инцидент с вертолётом Эбрахима Раиси произошёл 19 мая в горной труднодоступной местности возле ирано-азербайджанской границы. После первых данных о ЧП иранские власти начали спасательную операцию.

Москва предложила Тегерану свою помощь в поисках. Российский президент Владимир Путин поручил руководителю МЧС РФ Александру Куренкову направить в Иран группу спасателей для содействия иранским специалистам.