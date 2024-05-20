Жуковский, Московская область, 20 мая, 2024, 05:13 — ИА Регнум. Первый самолёт Ил-76 МЧС России вылетел в иранский город Тебриз (провинция Восточный Азербайджан) для оказания помощи в поиске вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщили в пресс-службе министерства.

Кадр из видео

«Первый самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта «Жуковский» в Тебриз», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

На борту находятся спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, а также техника с высоким уровнем проходимости и кинологические расчёты.

Кроме того, в Иран готовится направиться второй самолёт МЧС.

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Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вертолёт с Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку недалеко от границы Ирана с Азербайджаном. Поиски воздушного судна ведутся в горной труднодоступной местности, что затрудняет спасательную операцию.

Помимо спасателей, вертолёт ищут также силы полиции, армии, Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Кроме того, для обнаружения судна Турция направила свой ударный беспилотник Akıncı в район ЧП.

Иранское информационное агентство Press TV привело слова командующего КСИР генерал-лейтенанта Хосейн Салами, который заявил, что в районе поисков вертолёта обнаружили источник тепла. Его выявили с помощью дрона.

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову направить в республику группу спасателей, которые будут содействовать в рамках поисково-спасательной операции.