Киншаса, 20 мая, 2024, 04:23 — ИА Регнум. В группу, предпринявшую попытку государственного переворота в Демократической Республике Конго, входили не только конголезцы, но и иностранцы, в том числе из Соединённых Штатов Америки и Великобритании. Об этом в эфире национального телевидения заявил представитель Вооружённых сил ДР Конго Сильвэн Экенге.

SSgt. Jocelyn A. Guthrie Солдат ДР Конго

По его словам, правоохранители ликвидировали четырёх путчистов, в том числе лидера мятежников «натурализованного американца конголезского происхождения» Кристиана Малангу. Всего было задержано около 40 нападавших, из которых, как заявил Экенге, один является «натурализованными британцем».

Как уточняет агентство Agence France-Presse, представитель вооружённых сил республики также добавил, что в ближайшее время власти предоставят более подробную информацию о произошедшем.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая Сильвэн Экенге сообщил, что Вооружённые силы ДР Конго предотвратили попытку совершить государственный переворот в столице страны Киншасе. По его словам, военные задержали всех участников заговора. Позднее СМИ сообщили, что на форме задержанных и ликвидированных мятежников был флаг Заира (прежнее название страны). При этом мужчины разговаривали на английском, французском и языке лингала и утверждали, что являются «представителями диаспоры».