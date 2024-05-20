Лондон, 20 мая, 2024, 03:05 — ИА Регнум. Учёные предполагают, что новые штаммы коронавируса группы FLiRT могут вызвать рост заболеваемости этим летом. Об этом 19 мая сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на данные Центров США по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Штамм KP.2 из группы FLiRT, получившей название от мутаций в генетическом коде штаммов, стал доминирующим в США с момента его появления в марте», — говорится в материале.

Помимо Соединённых Штатов, случаи заболевания новыми вариантами коронавируса были обнаружены в 14 европейских странах, а также в Израиле.

По информации источника, за две недели с конца мая на KP.2 пришлось 28,2% от всех зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом, в то время как в марте этот показатель составлял 3,8%. Ученые также указали на рост заболеваемости штаммом KP1.1 (7,6%) с начала весны.

Эксперты отмечают, что новые штаммы коронавируса могут вызвать увеличение числа заражений ближайшим летом. При этом ожидается, что летняя волна заболеваемости не приведёт к росту госпитализаций или случаев тяжёлого протекания болезни. Симптомы останутся стандартными для коронавируса.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что коронавирус не исчезнет, а возникновение новой пандемии является лишь вопросом времени. В связи с этим он призвал страны совершенствовать инструменты для борьбы с COVID-19.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая британско-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу своей вакцины Vaxzevria от COVID-19. Отзыв произошёл после того, как AstraZeneca на фоне судебных разбирательств впервые признала, что её вакцина может вызывать смертельный побочный эффект — тромбоз с синдромом тромбоцитопении.