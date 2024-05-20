Вашингтон, 20 мая, 2024, 03:00 — ИА Регнум. Президент Ирана Эбрахим Раиси мог погибнуть в результате происшествия с вертолётом, написал колумнист Араш Азизи в статье для американского журнала Atlantic.

Hossein Razaqnejad Президент Ирана Ибрахим Раиси

Автор публикации уточнил, что о том, что глава государства будто бы скончался, его проинформировал источник, близкий к администрации иранского лидера. Вместе с тем колумнист признал, что не смог найти независимого подтверждения этих сведений.

Он также указал, что по ситуации с вертолётом якобы публикуются противоречивые данные. По мнению Азизи, это говорит о том, что власти Ирана якобы ищут способ, чтобы сообщить о ситуации с Раиси, пытаясь избежать возможного хаоса из-за тревожных новостей.

Официальных заявлений от иранских властей по этому поводу не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вертолёт с Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку недалеко от границы Ирана с Азербайджаном. Поиски воздушного судна ведутся в горной труднодоступной местности, что затрудняет операцию.

Обнаружением места посадки также занимаются силы полиции, армии, Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Агентство Fars утверждает, что с пассажирами вертолёта, в котором летел Раиси, выходили на связь несколько раз.

Президент России Владимир Путин провел экстренную встречу с послом Ирана в РФ Каземом Джалали и заявил тому, что Москва готова сделать всё необходимое для поиска Раиси. Глава государства также поручил руководителю МЧС России Александру Куренкову направить в Иран группу спасателей, которые будут помогать в рамках поисковой операции.