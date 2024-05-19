Москва, 20 мая, 2024, 02:34 — ИА Регнум. По всей России в понедельник, 20 мая, на объектах образовательных организаций и в местах отдыха пройдут крупные учения по действиям при террористической угрозе. Об этом сообщили министр просвещения Сергей Кравцов и глава МЧС России Александр Куренков.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Совещание глав ведомств по организационным вопросам предстоящих учений состоялось 17 мая.

«Вопросы обеспечения безопасности детей находятся в центре внимания государств и требуют от всех заинтересованных органов власти тесного взаимодействия», — приводит слова Куренкова пресс-служба МЧС России.

В ходе всероссийских антитеррористический учений работники образовательных организаций и мест отдыха, а также сотрудники охраны отработают информационное взаимодействие с оперативными службами, проверят работоспособность систем оповещения об угрозе и усовершенствуют навыки по реализации правильных действий в критических ситуациях.

Глава Минпросвещения России Кравцов подчеркнул, что проведённые в прошлом году учения по действиям при террористической угрозе показали свою эффективность. Также он предложил продолжить практику проведения учений перед началом следующего учебного года.

Как передавало ИА Регнум, в конце августа прошлого года в отечественных школах впервые прошли всероссийские антитеррористические учения, организованные Минпросвещения, МЧС, МВД, Росгвардией и региональными властями. В ходе учений в образовательных учреждениях была проведена проверка работоспособности систем оповещения, отработано взаимодействие с антитеррористическими комиссиями и оперативными службами.