Жители Украины пожаловались на изъятие у них телефонов в военкоматах
СМИ: сотрудники военкоматов на Украине начали изымать у граждан средства связи
Киев, 20 мая, 2024, 00:54 — ИА Регнум. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) незаконно изымают у прибывающих туда граждан средства связи, сообщила журналистам юрист Надежда Шуляк со ссылкой на поступающие жалобы.
В беседе с киевским изданием «Страна» она отметила, что такие случаи наблюдаются в Шевченковском ТЦК. Шуляк уточнила, что авторы жалоб уже направили обращения по фактам нарушений.
Юрист также указала, что такая же ситуация происходит с Деснянским территориальным центром комплектования.
Как сообщало ИА Регнум, в середине апреля в Хмельницкой области сотрудники ТЦК вышвырнули из здания военкомата женщину, которая в результате их действий ударилась головой об асфальт и получила травмы. Она пришла туда, чтобы выяснить, почему военные не отпускают молодого человека, на попечении которого находится мать-инвалид. Женщина напомнила сотрудникам, что им представили все подтверждающие документы.
11 мая стало известно, что ветеран ВСУ Олег Симороз, который остался без ног, получил повестку в ТЦК. Документ датировался 5 апреля. Повестку прикрепили к коммунальным квитанциям и бросили в почтовый ящик квартиры, в которой живёт мужчина.