Киев, 20 мая, 2024, 00:54 — ИА Регнум. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) незаконно изымают у прибывающих туда граждан средства связи, сообщила журналистам юрист Надежда Шуляк со ссылкой на поступающие жалобы.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

В беседе с киевским изданием «Страна» она отметила, что такие случаи наблюдаются в Шевченковском ТЦК. Шуляк уточнила, что авторы жалоб уже направили обращения по фактам нарушений.

Юрист также указала, что такая же ситуация происходит с Деснянским территориальным центром комплектования.

Как сообщало ИА Регнум, в середине апреля в Хмельницкой области сотрудники ТЦК вышвырнули из здания военкомата женщину, которая в результате их действий ударилась головой об асфальт и получила травмы. Она пришла туда, чтобы выяснить, почему военные не отпускают молодого человека, на попечении которого находится мать-инвалид. Женщина напомнила сотрудникам, что им представили все подтверждающие документы.

11 мая стало известно, что ветеран ВСУ Олег Симороз, который остался без ног, получил повестку в ТЦК. Документ датировался 5 апреля. Повестку прикрепили к коммунальным квитанциям и бросили в почтовый ящик квартиры, в которой живёт мужчина.