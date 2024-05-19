Мадрид, 20 мая, 2024, 00:52 — ИА Регнум. Испания отозвала своего посла в Буэнос-Айресе для консультаций после оскорблений со стороны президента Аргентины Хавьера Милея в отношении жены испанского премьер-министра Педро Санчеса Бегоньи Гомес. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Хавьер Милей в Израиле

«Испания отозвала своего посла в Буэнос-Айресе для консультаций в воскресенье после того, как президент Аргентины Хавьер Милей допустил уничижительные высказывания в адрес жены премьер-министра Испании Педро Санчеса», — говорится в материале.

Уточняется, что Хавьер Милей во время организованного ультраправой партии Vox съезда в Мадриде обвинил жену премьер-министра Испании в коррупции.

Слова аргентинского президента осудили испанские дипломаты. Глава испанского внешнеполитического ведомства Хосе Мануэль Альбарес в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети X, заявил, что своим поведением Милей не только нарушил дипломатические обычаи, но и довёл отношения Испании и Аргентины до труднейшего состояния в новейшей истории.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал президента Аргентины «очень плохим человеком» и предположил, что тот находится под влиянием неких веществ. В канцелярии Хавьера Милея назвали эти слова клеветой и призвали правительство Испании уделять больше внимания решению внутренних проблем, особенно на фоне обвинений в коррупции, выдвинутых в отношении жены премьер-министра Педро Санчеса.