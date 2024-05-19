Тегеран, 19 мая, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Помощник президента РФ Игорь Левитин сообщил в телефонном разговоре с иранским вице-президентом Мохаммадом Мохбером, что российский лидер Владимир Путин с самого начала следит за ситуацией с вертолётом, в котором находился глава Ирана Ибрагим Раиси.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool Владимир Путин

Об этом 19 мая сообщил государственный телеканал IRIB. Левитин отметил, что Путин передаёт иранскому народу его послание, выражающее поддержку и сочувствие.

По словам помощника, российский лидер сразу же поручил пригласить посла Ирана в Москве Казема Джалали и сообщить, что Россия готова оказать Тегерану любую помощь в поисках.

Как ранее передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт, в котором находились Раиси и глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, жёстко приземлился недалеко от границы Ирана с Азербайджаном. Это произошло в горной труднодоступной местности, что помешало спасателям оперативно добраться до места посадки.

По предварительной версии, инцидент мог произойти из-за тумана. К поискам подключились силы армии, Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и полиции.

Агентство Fars проинформировало о том, что с пассажирами вертолёта смогли установить контакт. Также появилась информация о том, что спасательные бригады якобы прибыли на место ЧП. Вместе с тем оперативный штаб Иранского общества Красного Полумесяца опроверг это.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что Россия готова оказать Ирану необходимую помощь в поиске вертолёта и расследовании причин случившегося.