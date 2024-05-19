Москва, 19 мая, 2024, 23:37 — ИА Регнум. Огонь охватил двухэтажное торгово-офисное здание на востоке Москвы. Об этом в воскресенье вечером, 19 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кадр из видео

«Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на востоке Москвы. Горит двухэтажное торгово-офисное здание», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что на данный момент площадь пожара составляет 1200 квадратных метров. На место происшествия для ликвидации возгорания прибыли 60 специалистов и 17 единиц служебной техники.

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Как передавало ИА Регнум, вечером 18 мая в Приморском районе Санкт-Петербурга в цехе с полиэтиленом на улице Автобусной вспыхнул крупный пожар. Площадь возгорания постепенно возросла до 600 квадратных метров, в помещении обрушилась кровля. В ликвидации пожара принимали участие 31 специалист и восемь единиц техники. К 02:30 мск огнеборцы ликвидировали открытое горение, крупный пожар полностью потушили к утру 19 мая.