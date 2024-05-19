Астана, 19 мая, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Астану для участия 20 и 21 мая в заседании Совета глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили 19 мая в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Russian Foreign Ministry/Global Look Press Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Кадры его прилёта министерство опубликовало в своём Telegram-канале. В ходе встречи Лавров обсудит с коллегами подготовку к саммиту организации, который пройдёт в июле, а также актуальные региональные и международные темы.

Планируется, что особое внимание уделят вопросам, касающимся перспектив развития ШОС и адаптации объединения к формированию нового миропорядка. Кроме того, Лавров собирается провести в Астане несколько двусторонних встреч.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия связывает особые ожидания с ШОС. Он также отметил, что Москва поддерживает приоритеты председательства Казахстана в ШОС в 2023–2024 годах, которые направлены на повышение её авторитета и влияния на международной арене.

Глава государства подчеркнул, что ШОС привлекателен в своём созидании и разносторонности, равенстве, открытости, уважении культурно-цивилизационного многообразия. Он добавил, что именно эти особенности выгодно отличают объединение от продвигаемых Западом узкоблоковых конструкций с ограниченным и селективным составом участников.