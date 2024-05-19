Москва, 19 мая, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Российский актёр Московского детского музыкально-драматического театра «Поколение» Олег Зимин скончался в возрасте 64 лет. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщили в пресс-службе театра.

Соцсети Олег Зимин

«28 мая ему бы исполнилось 65 лет. Скорбим и сопереживаем вместе с родными и близкими Олега Михайловича о его трагическом уходе», — говорится в сообщении.

Олег Зимин начал свой творческий путь в Ростовском государственном музыкальном театре, в театр «Поколение», где принимал участие в музыкальных постановках как солист-вокалист и как ведущий концертных программ вечеров, он пришёл в 2006 году.

Одними из наиболее запоминающихся спектаклей с его участием стали «Гусарская баллада», «Недоросль» и «Красная Шапочка».