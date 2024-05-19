Тегеран, 19 мая, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Специалисты установили точное местоположение вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси по сигналу, который получили с телефона одного из членов экипажа. Об этом 19 мая заявил командующий Корпуса стражей исламской Революции (КСИР) иранской провинции Восточный Азербайджан, сообщило агентство Tasnim.

Кадр из видео

По его словам, к указанному месту сразу же направились военные, которые надеются на то, что найдут воздушное судно.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вертолёт с Раиси на борту жёстко приземлился недалеко от границы Ирана с Азербайджаном. Вместе с ним летел и глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.

Инцидент произошёл в горной труднодоступной местности. Это обстоятельство помешало спасателям оперативно добраться до места посадки. Согласно предварительной версии, ЧП могло произойти из-за тумана.

Агентство Fars распространило информацию о том, что поисковой группе удалось установить контакт с пассажирами вертолёта. С ними выходили на связь несколько раз.

Также появилась информация о том, что спасательные бригады якобы прибыли на место происшествия. Однако оперативный штаб Иранского общества Красного Полумесяца опроверг эти данные.