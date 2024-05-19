Москва, 19 мая, 2024, 22:34 — ИА Регнум. Главы ведомств России и Китая, в том числе недавно назначенные, «гладко и бесшовно» включаются в повестку отношений друг друга. Об этом 19 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Petrov Sergey/Global Look Press Глава МИД РФ Сергей Лавров

Его спросили, как прошло знакомство нового министра обороны России Андрея Белоусова с китайскими коллегами.

«Прошло, как это и подобает между друзьями, у которых свои процессы обновления руководства. У китайцев недавно обновилось руководство, год назад. Мы с ними тоже познакомились. Здесь идет абсолютно гладкое, бесшовное включение в повестку дня российско-китайских отношений тех лиц, которые занимают те или иные должности, включая тех, кто пришёл снова», — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства в эфире Первого канала.

Лавров отметил, что на отношения Москвы и Пекина не могут повлиять новые лица в руководстве ведомств, поскольку курс определяется президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщало ИА Регнум, 16 и 17 мая состоялся государственный визит российского лидера в Китай по приглашению китайского главы. Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в узком и расширенном составах.

Президента России сопровождала большая российская делегация, среди которой был Андрей Белоусов. В ходе визита в Китай Путин назвал нового министра обороны России Андрея Белоусова одним из лучших экономистов в стране.

По итогам встречи в Пекине с участием делегаций российский и китайский лидеры подписали совместное заявление, предусматривающее в том числе дальнейшие шаги по углублению взаимодействия РФ и КНР в энергетической и военной сферах.