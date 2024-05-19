Тегеран, 19 мая, 2024, 21:19 — ИА Регнум. Информация о том, что вертолёт президента Ирана Ибрагима Раиси найден не соответствует действительности. Об этом 19 мая сообщил оперативный штаб Иранского общества Красного Полумесяца.

Iranian Presidency

«Опубликованная новость о нахождении вертолёта с Раиси и его спутниками не соответствует действительности», — приводит заявление оперштаба агентство IRNA.

Отмечается, что попытки найти совершивший жёсткую посадку вертолёт пока не увенчались успехом.

Ранее иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что спасатели нашли вертолёт Раиси, но затем удалил сообщение.

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Как передавало ИА Регнум, вертолёт с президентом Ирана Раиси совершил жёсткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. На борту также был министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян.

В составе кортежа Раиси было три вертолёта, два из которых благополучно достигли пункта назначения, сообщило агентство Tasnim.

Позднее появилась информация о том, что спасательные бригады прибыли на место примерно через час после того, как им сообщили о происшествии. Из-за сложной местности и плохих погодных условий проведение поисково-спасательные операции затрудняется. Из-за сильного тумана использовать вертолёты для поисков не представляется возможным.

Глава Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери поручил подключить к поискам президента все силы армии, Корпуса стражей Исламской революции и полиции. Глава иранского отделения Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что одна из групп спасателей добралась до предполагаемого места происшествия.