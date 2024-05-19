Москва, 19 мая, 2024, 20:19 — ИА Регнум. На Международной выставке-форуме «Россия» 19 мая завершился первый Всероссийский свадебный фестиваль, сообщила пресс-служба выставки.

Анатолий Медведь/РИА Новости

На главной уличной сцене выставки состоялась торжественная регистрация брака 13 пар из Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

«Сегодня завершающий день первого Всероссийского свадебного фестиваля. Он стал ярким и знаковым продолжением Года семьи. Подобного события в истории нашей страны ещё не было: в первый же день фестиваля поженились свыше 300 человек. А за всё время проведения выставки у нас поженились 564 человека — это историческое событие останется в памяти 282 семей на всю жизнь», — заявила заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина.

Она добавила, что многие пары в рамках свадебного фестиваля женились в национальных нарядах, демонстрируя богатство культур России.

«Мы зародили новые свадебные традиции в России — мы увидели много пар в традиционных костюмах. Надеемся, что жениться по нашим российским обычаям станет модным, потому что это действительно очень красиво», — поделилась Звягина.

Традиционное свадебное шествие в рамках фестиваля началось от главной арки ВДНХ и завершилось на главной уличной сцене выставки «Россия». Женихи и невесты в ярких свадебных нарядах проследовали по праздничному маршруту в сопровождении цыганского ансамбля, аниматоров и творческих коллективов из родных регионов. Шествие сопровождалось театрализованным представлением «Свадебный пир», демонстрирующим традиции свадебных застолий разных регионов в современной интерпретации.

Праздничное шествие завершилось торжественной регистрацией брака. Новобрачным по традиции передали символический огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России», зажженный в рамках выставки 23 января.

Кульминацией финального дня фестиваля стал массовый флешмоб под песню «Ах, эта свадьба!» в современной аранжировке, в котором приняли участие зрители, молодожёны, профессиональные танцоры и гости выставки «Россия». Масштабный праздник завершился концертом на главной уличной сцене. Праздничное настроение гостям и молодожёнам подарили региональные артисты и коллективы, а также хэдлайнер музыкальной программы фестиваля Юлианна Караулова.

«Мы, конечно, ожидали, что будет что-то грандиозное и масштабное, но то, что организация будет на таком уровне, мы даже не могли себе представить. Спасибо всем, мы очень счастливы!» — рассказала Анастасия, невеста из Орловской области.

Праздничным настроением и впечатлениями от брачной церемонии поделились также молодожёны Сергей и Виктория из Ярославской области.

«Мы хотели создать очень интересную сказку, про которую захочется рассказать внукам. И действительно, наверное, это та история, которой хочется делиться, передавать. Многие наши друзья приехали, чтобы отметить с нами этот праздник в Москве. Спасибо всем большое, что были с нами в одно из главных событий в жизни», — рассказала Виктория.

Первый Всероссийский свадебный фестиваль стартовал на Красную горку, 12 мая. В этот день на главной уличной сцене выставки прошла самая массовая одновременная церемония бракосочетания с участием 151 пары. Все дни с 12 по 19 мая на ВДНХ проходили торжественные регистрации брака. Масштабная программа свадебного фестиваля включала в себя презентации свадебных традиций регионов. Гости выставки стали свидетелями праздничных гуляний разных народов страны, увидели обряды выкупа невесты, свадебные хороводы и другие традиционные этапы региональных брачных церемоний. На фестивале состоялись тематические мастер-классы, дегустации блюд свадебной кухни разных уголков России.

Кроме того, ярким событием фестивальной программы стало открытие в Павильоне № 75 «Регионы России» экспозиции «Модные бренды России. Эволюция русского стиля».

Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля 2024 года. В течение всего времени проведения мероприятия гостей ждут культурные события, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представили экспозиции 89 регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку «Россия» посетили уже более 13 миллионов человек.

Как сообщало ИА Регнум, семейный очаг «Сердце России» зажгли 24 января на главной сцене выставки «Россия». В церемонии приняли участие семьи со всей страны. Огонь привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме — родины святых Петра и Февронии. В феврале российские регионы получили лампады с частичкой пламени семейного очага «Сердце России».

Президент России Владимир Путин 23 января на выставке «Россия» на ВДНХ дал старт Году семьи в стране. В рамках Года семьи в России пройдёт ряд мероприятий, направленных на популяризацию государственной политики в сфере защиты семьи и на сохранение традиционных семейных ценностей. План основных мероприятий года утвердило правительство.