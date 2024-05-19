Вильнюс, 19 мая, 2024, 20:51 — ИА Регнум. Власти Литвы пытаются использовать любую возможность, чтобы заявить о себе как полноценном члене Евросоюза в контексте противостояния Запада с Россией и Белоруссией. Именно этим объясняется сообщение властей прибалтийской республики об ужесточении ЕС требований к ввозу домашних животных из России и Белоруссии. Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум эксперт клуба «Валдай», профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«Поскольку отношения России с Евросоюзом испортились давно и прочно, думаю, никаких связей у нас сейчас просто нет. Может, обмен письмами через посольства в Брюсселе и Москве, но никакого сотрудничества. Литва, видимо, чувствует, что её забыли в ЕС, и использует возможность, чтобы напомнить о себе. И всячески нагнетает. Ей «дали по голове», когда она пыталась ограничить железнодорожный доступ в Калининград, Еврокомиссия сказала «даже не думайте, у нас есть соглашение, война может начаться». И Литва чувствует, что становится чужой «на этом празднике жизни». И скорее всего, просто напоминает о себе», — прокомментировал политолог.

При этом эксперт отметил, что, литовские власти, естественно, получили «отмашку» из Брюсселя, прежде чем делать громкие заявления от его лица.

«Литва пытается, что называется, «набрасывать на вентилятор» самые разные «негативные темы», поскольку совершенно несубъектна в этом смысле», — указал собеседник ИА Регнум.

Евросоюз намерен с 16 сентября ужесточить требования к ввозу домашних животных из России и Белоруссии. Об этом сообщила Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы. При провозе придётся предъявить документ, подтверждающий, что животное прошло тест на антитела к вирусу бешенства.

Главный государственный ветеринар департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович заявила, что власти ЕС подозревают отсутствие в России и Белоруссии эффективных требований, касающихся защиты от вируса бешенства. Поэтому, по её словам, обе страны исключены из соответствующего списка Евросоюза.

Заранкович уточнила, что с середины сентября на антитела к бешенству будут проверять собак, кошек и хорьков из Белоруссии и России. При этом образец теста на антитела необходимо взять через 30 дней и более после вакцинации и как минимум за три месяца до выдачи ветеринарного сертификата и въезда в ЕС.

Уточняется, что лаборатория, которая проводит исследование на наличие антител и выдаёт сертификат образца ЕС, должна быть в списке согласованных учреждений, а уровень антител должен нейтрализовывать вирус бешенства.