Москва, 19 мая, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Российские военные продвинулись в районе города Гуляйполе в Запорожской области и достигли его пригородов. Об этом 19 мая сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

«Если говорить о гуляйпольском направлении, то с юго-востока, со стороны Марфополя и Новосёловки, есть ощутимое продвижение, тем более по сильно заминированной местности», — привела его слова Lenta.ru.

Рогов уточнил, что продвижение составило примерно 1,5 км, сейчас российские войска находятся в ближайшем пригороде Гуляйполя.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что российские военные полностью освободили от ВСУ село Работино в Запорожской области.

9 мая Рогов сообщил, что Вооружённые силы России продвинулись в сёлах Урожайное и Старомайорское в Запорожской области. Он уточнил, что российские военные зашли в Урожайное и закрепились на его южных окраинах, а в Старомайорском продвинулись вглубь при поддержке артиллерии. ВСУ понесли большие потери, добавил он.