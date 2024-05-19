Москва, 19 мая, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Украинский студент Сергей Гулько, ранее арестованный за сбор денег для украинской армии, не смог уехать в Грузию после предписания покинуть Россию.

Давид Мдзинаришвили/ТАСС

«В Грузии мне отказали без объяснения причин и хотели отправить обратно в Россию. Я предъявил документы про депортацию и мне позволили улететь», — заявил он.

Молодой человек заявил, что планирует продолжить образование и ищет варианты. Ранее его отчислили с факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета. Он отметил, что жалеет о невозможности закончить образование в МГУ.

Сейчас Гулько находится за пределами России. Называть страну он не стал, сообщило РБК.

Как сообщало ИА Регнум, Гулько арестовали за сбор денег на нужды ВСУ в апреле. Отмечалось, что студент шестого курса факультета фундаментальной медицины, который проживал в общежитии университета на Ломоносовском проспекте, размещал публикации с призывами и лозунгами украинских националистов, а также сообщения, направленные на сбор денег для ВСУ. За это ему назначили 12 суток ареста. Также его признавали виновным в публичной демонстрации нацистской символики.

После всех обвинений студента из Одессы уведомили о сокращении срока пребывания в стране. Он должен был покинуть территорию России в течение трех дней. В МГУ приняли решение отчислить Гулько из-за выявленных правонарушений и административных наказаний. В вузе отметили, что нареканий к студенту по поводу успеваемости не было.