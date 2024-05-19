Москва, 19 мая, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева экстренно госпитализирована в одну из клиник Москвы с подозрением на COVID-19, сообщил 19 мая Telegram-канал «112».

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Светлана Немоляева

По информации журналистов, у 87-летней артистки ухудшилось состояние, ей вызвали скорую помощь. Врачи решили госпитализировать актрису.

Немоляева начала сниматься в кино с детства, известность получила после исполнения роли Ольги Лариной в фильме режиссёра Романа Тихомирова «Евгений Онегин», вышедшем в 1958 году. Также она получила народную славу, снявшись в комедиях Эльдара Рязанова «Служебный роман» и «Гараж», выпущенных в конце 70-х годов.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая госпитализировали с воспалением лёгких художественного руководителя Российского академического молодежного театра, народного артиста РСФСР Алексея Бородина.