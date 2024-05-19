Тегеран, 19 мая, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Одна из поисково-спасательных групп добралась до места жёсткой посадки вертолёта, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, заявил глава иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

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«К возможному месту катастрофы подъехала бригада», — передал его слова Telegram-канал ISNA.

Вертолёт с президентом Ирана 19 мая совершил жёсткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. Инцидент произошёл, когда Раиси возвращался с торжественной церемонии открытия плотины на реке Аракс в провинции Восточный Азербайджан. Вертолёт с президентом и его окружением потерпел крушение в лесном массиве. На борту также находился министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян.

В район ЧП прибыли аварийно-спасательные бригады. Из-за сложной местности и сильного тумана проведениеоперации затрудняется. К команде спасателей присоединились несколько альпинистов. Поисково-спасательные работы проводят на земле.

По данным неназванного иранского чиновника, жизни президента и министра иностранных дел после жёсткой посадки вертолёта, в котором они летели, находятся под угрозой.

Причину жёсткой посадки вертолёта пока не установили.