Тегеран, 19 мая, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Жизни президента Ирана Ибрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна после жёсткой посадки вертолёта, в котором они летели, находятся под угрозой, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости

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«Мы всё ещё полны надежды, однако сообщения, поступающие с места посадки вертолёта, вызывают очень серьёзные опасения», — сказал собеседник агентства.

По информации издания, в вертолёте также могли находиться ряд других чиновников. Власти пока не сообщали подробности происшествия.

Как передавало ИА Регнум, вертолёт с Раиси 19 мая совершил жёсткую посадку в горной местности в иранской провинции Восточный Азербайджан. Место его приземления находится в труднодоступной местности. Первый направленный туда вертолёт спасателей не смог приземлиться из-за тумана.

Иранское агентство Mehr изначально сообщило, что с главой республики всё в порядке и он едет в кортеже в Тебриз, административный центр Восточного Азербайджана. Вскоре издание удалило эту публикацию.