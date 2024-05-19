Тегеран, 19 мая, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Точное местонахождение вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси, совершившего жёсткую посадку, установлено. Об этом 19 мая сообщило агентство Tasnim.

Iranian Red Crescent Society/Global Look Press

Отмечается, что авария произошла в районе деревни Ози в провинции Восточный Азербайджан. Район, где произошла посадка является труднодоступным.

На месте происшествия находятся аварийно-спасательные бригады, в состав которых входят техники и врачи.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889946" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, вертолёт с президентом Ирана Ибрагимом Раиси совершил жёсткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. На борту также был министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян.

Позднее появилась информация о том, что спасательные бригады прибыли на место примерно через час после того, как им сообщили о происшествии. Из-за сложной местности и плохих погодных условий проведение поисково-спасательные операции затрудняется. Из-за сильного тумана использовать вертолёты для поисков не представляется возможным.