Москва, 19 мая, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Российский танкист Мударис Асылбаев рассказал, как на фронте дважды чудом избежал гибели. Интервью с ним 19 мая опубликовала пресс-служба Минобороны.

Кадр из видео

Один раз он с товарищем попал под плотный огонь двух пулемётов ВСУ. Ситуацию осложняло то, что им нужно было двигаться в гору облачёнными в тяжёлые бронежилеты.

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«Мы бежим в гору, два человека с поднятыми головами. Пули ложатся просто рядом, они не попадают в нас», — рассказал он.

Асылбаев молился, чтобы пули не попали в ноги, так как в этом случае он не смог бы бежать. Солдаты в итоге смогли уйти от пулемётов.

Второй раз чудо произошло с бойцом, когда он с двумя товарищами эвакуировал раненого. ВСУ начали их обстреливать из миномёта.

«И в полутора метрах от меня снаряд миномёта втыкается в землю… И неразрыв. Полтора метра от меня. Хлопок просто, тук, и всё», — поделился историей Асылбаев.

Он также рассказал, что пошёл бить неонацистов добровольцем после того, как на фронте погиб его троюродный брат. Асылбаев стал командиром танка Т-72, а до этого успел побывать в пехоте и разведподразделении. У бойца уже несколько наград, в том числе два ордена Мужества.

Как оказалось, Асылбаев служил в одном батальоне с легендарным экипажем танка «Алёша», остановившего наступление колонны ВСУ из восьми единиц бронетехники. Он сообщил, что вместе с другими танкистами в тот день также готовился вступить в бой, но украинские военные прекратили атаку.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 9 мая на встрече с участниками СВО заявил, что не сомневается в победе России. Он отметил, что российский народ в трудные времена проявляет лучшие качества, а мужество и героизм у него в крови.