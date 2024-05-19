Тегеран, 19 мая, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Спасатели прибыли в район, где произошла жесткая посадка вертолёта с президентом Ирана Ибрагимом Раиси на борту. Видео с места поисков опубликовало агентство SNN.

Кадр из видео

На опубликованных кадрах машины со спасателями сначала ехали по дороге, видимость на которой из-за тумана не превышала нескольких десятков метров. Затем группа высадилась из авто и направилась к предполагаемому месту пешком. Перед оператором двигались пять человек. Они ушли буквально на десяток метров вперед и их фигуры уже начал поглощать туман.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889941" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вертолёт с президентом Ирана Ибрагимом Раиси совершил жёсткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном у города Верзеган. На борту также был министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян.

По информации СМИ, глава Ирана в порядке. Он на автомобиле в составе кортежа направился в Тебриз.

Появилась информация о том, что спасательные бригады прибыли на место примерно через час после того, как им сообщили о происшествии. Из-за сложной местности и плохих погодных условий проведение поисково-спасательные операции затрудняется. Из-за сильного тумана использовать вертолёты для поисков не представляется возможным.