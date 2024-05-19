Тегеран, 19 мая, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Президент Ирана Ибрагим Раиси в порядке, он едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз. Об этом 19 мая сообщило агентство Mehr.

Iranian Presidency Office/Global Look Press Президент Ирана Ибрагим Раиси

Министр внутренних дел Ахмад Вахиди подтвердил, что один из вертолётов президентского кортежа совершил жесткую посадку.

«Спасательные группы направляются к месту происшествия, но из-за тумана и плохой погоды может потребоваться время, чтобы добраться до этого района», ― отметил министр.

Он добавил, что район гористый и установить контакты сложно.

Известно, что на борту попавшего в аварию вертолёта также находился министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Всего в составе авиагруппы было три воздушных судна, два вертолёта добрались до пункта назначения штатно.

Причину аварийной посадки борта с иранским лидером пока не установили. Возможно, к инциденту привели плохие погодные условия.

Агентство Tasnim сообщило, что чиновник, находившийся на борту вертолёта с президентом Ирана, самостоятельно вышел на связь.

Как сообщало ИА Регнум, вертолёт с президентом Ирана Ибрагимом Раиси 19 мая совершил жёсткую посадку. Инцидент произошёл недалеко от границы с Азербайджаном ― у города Верзеган.

Команды спасателей пытаются добраться до места происшествия, однако их работу затрудняют суровые погодные условия и сильный туман.

Иранская делегация во главе с Раиси посещала север страны. Президент незадолго до крушения встречался на границе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Политики участвовали в церемонии открытия новых гидроузлов «Худаферин» и «Гыз-Галасы» на реке Аракс.