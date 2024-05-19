Браззавиль, 19 мая, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Обстановка в Демократической Республике Конго после попытки мятежа сохраняется стабильной, но россиянам рекомендуют соблюдать меры предосторожности, сообщило 19 мая посольство России в африканской республике.

MOSES KASEREKA/EPA/ТАСС

«Российским гражданам рекомендуется не посещать центральные районы столицы, где проводятся следственные действия органов правопорядка», — процитировала «Газета.ru» сообщение диппредставительства.

Дипломаты также отметили, что в столице страны Киншасе силовики усилили контроль на ключевых пунктах.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая официальный представитель Вооружённых сил ДР Конго бригадный генерал Сильвэн Экенге объявил, что армия предотвратила госпереворот в стране. По его словам, среди задержанных мятежников были местные жители, а также иностранцы. Он подчеркнул, что военные задержали всех участников заговора, и призвал население не беспокоиться и продолжать заниматься своими делами.

СМИ позднее сообщили о ликвидации в ДР Конго лидера мятежников, готовивших государственный переворот, Кристиана Малангу и аресте его соратников. Отмечается, что у задержанных был флаг Заира, как раньше называлась республика, они говорили английском, французском и языке лингала и называли себя представителями диаспоры.