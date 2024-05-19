Ниамей, 19 мая, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Американские войска покинут Нигер не позднее середины сентября, сообщил 19 мая Национальный совет по защите отечества (CNSP) африканской страны в соцсети X.

US Joint Staff/Global Look Press

Нацсовет проинформировал о том, что Пентагон и министерство национальной обороны Нигера с 15 мая вели переговоры и сегодня пришли к соглашению.

«Было решено, что это разъединение завершится самое позднее 15 сентября 2024 года», — процитировал CNSP заявление двух стран.

Власти республики выдали американцам разрешение на пролёт и посадку военных самолётов. Вывод американского военного контингента уже начался.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая в Сенате американский министр обороны Ллойд Остин заявил о планах вывести войска из Нигера. Сроки он не назвал. Через два дня газета Politico сообщила, что Пентагон отдал приказ всем войскам покинуть Нигер в ближайшие месяцы. Речь идёт о тысяче военных.

Власти Нигера в середине марта лишили американских военных возможности находиться на своей территории, разорвав с США военное соглашение. Как сообщил глава МВД республики Мохамед Тумба, Нигер заинтересован в том, чтобы войска страны тренировали российские, а не американские военные.

Спустя полтора месяца, 3 мая, агентство Reuters сообщало, что на авиабазу в Ниамее вошли российские военные, из-за чего базирующийся в республике американский контингент объявил повышенную боеготовность.