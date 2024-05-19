Москва, 19 мая, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Истинными причинами визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев были эскалация в Харьковской области и ситуация с мобилизацией. Об этом 19 мая заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

«Думаю, официальные пресс-релизы по поводу визита Блинкена на Украину имели мало общего с тем, что на самом деле происходило и было сказано», — написал он.

По словам Азарова, Блинкен должен был говорить с главой киевского режима Владимиром Зеленским о серьёзном ухудшении ситуации под Харьковом и о задержках с мобилизацией.

По мнению украинского экс-премьера, американцев раздражают попытки Зеленского свалить на США и Запад всю вину за поздние поставки оружия. Он выразил уверенность, что киевский режим достаточно снабжают вооружением, что подтверждают регулярные обстрелы российских городов со стороны ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом 14 мая. На совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой он заявил, что именно Киев должен принять самостоятельное решение о начале переговоров с Москвой. По словам госсекретаря США, Вашингтон поддержит Киев в любом случае.

Издание Responsible Statecraft написало, что Блинкен в ходе визита в Киев не упомянул Крым и Донбасс в обещаниях Украине, что может говорить о постепенном изменении позиции США в пользу поиска дипломатических путей урегулирования. Авторы материала также предположили, что американская администрация пока не понимает, как реагировать в том случае, если провалы Киева в Харьковской области приведут к обрушению фронта и поражению на поле боя.

По мнению директора киевского Института глобальных стратегий Вадима Карасёва, визит Блинкена в Киев показал стремление Вашингтона к поиску дипломатических методов по мирному урегулированию с Россией. По его словам, страны Запада не верят в возможность победить Россию на поле боя. Он подчеркнул, что власти Украины, в частности, Зеленский, крайне разочарованы заявлениями Блинкена.