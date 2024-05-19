Тюмень, 19 мая, 2024, 16:33 — ИА Регнум. В Тюмени во время соревнований умер спортсмен-пауэрлифтер. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Кадр из видео

Трагедия произошла 18 мая на фестивале «Тюмень сильная». Один из участников соревнований по силовому экстриму, сотрудник МЧС, несколько раз взял тяжёлый вес. Буквально через насколько секунд после этого мужчина рухнул на землю.

Медики сделали всё возможное, но, к сожалению, спасти спортсмена не удалось. Он умер от остановки сердца.

Также известно, что погибший имел необходимый медицинский допуск.

По данным портала «72.ru», сотрудник МЧС Михаил Потанин часто участвовал в различных спортивных состязаниях как представитель этого ведомства, был в отличной физической форме и никогда не жаловался на здоровье.

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