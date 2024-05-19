Красноярск, 19 мая, 2024, 15:25 — ИА Регнум. По факту схода с рельсов вагонов поезда в Красноярском крае возбудили уголовное дело. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба)», — сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что 19 мая на участке между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино на Красноярской железной дороге семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

Отмечается, что пострадавших нет, причины произошедшего устанавливают.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Красноярском крае 19 мая около 13:00 (09:00 мск) произошёл инцидент на железной дороге. Вагоны в составе грузового поезда сошли с рельсов. Специалисты приступили к восстановительным работам.