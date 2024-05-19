Готовившего госпереворот в ДР Конго лидера мятежников ликвидировали
Готовившего госпереворот в ДР Конго лидера мятежников Малангу ликвидировали
Браззавиль, 19 мая, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Лидера мятежников, устроивших 19 мая попытку государственного переворота в Демократической Республике Конго, ликвидировали. Об этом сообщил портал Actu30.
По информации издания, Кристиана Малангу застрелили военные. Остальных членов группы мятежников немедленно арестовали. На их форме был флаг Заира (прежнее название страны), мужчины разговаривали на английском, французском и языке лингала, а также утверждали, что «являются представителями диаспоры». Сейчас ситуация в стране находится под контролем, отметил источник из вооруженных сил Демократической Республики Конго.
Как сообщало ИА Регнум, утром 19 мая армия Демократической Республики Конго предотвратила попытку совершить государственный переворот в Киншасе. Местные издания сообщали о выстрелах недалеко от резиденции кандидата на пост председателя Национальной ассамблеи Виталя Камерхе.
17 сентября 2023 в местных СМИ появилась информация, что армия Конго начала захват ключевых объектов в столице страны — Браззавиле. По некоторым данным, руководил переворотом глава президентской гвардии Серж Обоа. Позднее министр связи и СМИ, пресс-секретарь правительства Республики Конго Тьери Лезен Мунгала опроверг слухи о государственном перевороте. По его словам, на территории республики царило спокойствие.