Браззавиль, 19 мая, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Лидера мятежников, устроивших 19 мая попытку государственного переворота в Демократической Республике Конго, ликвидировали. Об этом сообщил портал Actu30.

Wang Guansen/Global Look Press

По информации издания, Кристиана Малангу застрелили военные. Остальных членов группы мятежников немедленно арестовали. На их форме был флаг Заира (прежнее название страны), мужчины разговаривали на английском, французском и языке лингала, а также утверждали, что «являются представителями диаспоры». Сейчас ситуация в стране находится под контролем, отметил источник из вооруженных сил Демократической Республики Конго.

Как сообщало ИА Регнум, утром 19 мая армия Демократической Республики Конго предотвратила попытку совершить государственный переворот в Киншасе. Местные издания сообщали о выстрелах недалеко от резиденции кандидата на пост председателя Национальной ассамблеи Виталя Камерхе.

17 сентября 2023 в местных СМИ появилась информация, что армия Конго начала захват ключевых объектов в столице страны — Браззавиле. По некоторым данным, руководил переворотом глава президентской гвардии Серж Обоа. Позднее министр связи и СМИ, пресс-секретарь правительства Республики Конго Тьери Лезен Мунгала опроверг слухи о государственном перевороте. По его словам, на территории республики царило спокойствие.