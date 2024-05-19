Москва, 19 мая, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт новые встречи с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил 19 мая журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

MOD Russia/Global Look Press

«Не всё известно, но многое. Президент продолжит общаться с руководителями оборонно-промышленного комплекса, продолжит работать с регионами», — ответил он на вопрос, что известно о ближайших планах главы государства.

Также графиком российского лидера предусмотрены международные контакты, добавил журналист. Других подробностей он не сообщил.

Как передавало ИА Регнум, до этого Путин проводил совещание по теме c 15 мая. Он заявил, что развитие оборонной сферы стимулирует развитие всего промышленного комплекса. Также траты на военную сферу способствуют созданию новых рабочих мест, отметил он. Президент подчеркнул важность увязывания военных расходов с учётом потребностей гражданского сектора производства.

В июне 2023 года российский лидер заявил, что постоянно контактирует с представителями ОПК, чтобы знать реальные потребности сектора. Путин назвал первостепенным вопрос обеспечения нужд армии для ведения СВО на Украине, он регулярно проводит совещания с директорами предприятий, работающих на нужды обороны.