Киев, 19 мая, 2024, 15:09 — ИА Регнум. В Харьковской области ликвидировали командира 249-го зенитного ракетного дивизиона ВСУ, подполковника Юрия Потрогоша, сообщил Каменка-Бугский городской совет во Львовской области, откуда украинский военный был родом.

Соцсети Юрий Потрогош

«Погиб Юрий Потрогош, житель Каменка-Бугской», — сообщили украинские власти.

Военный прикрывал небо над Харьковской областью.

Подробностей ликвидации украинского подполковника не приводили.

Ранее 18 мая стало известно о ликвидации в зоне спецоперации начальника штаба и первого заместителя командира авиаэскадрильи, подполковника ВСУ Дениса Василюка. Его уничтожили несколько дней назад во время выполнения боевого задания. На Украине военный считался одним из лучших лётчиков.

В марте в районе границы с Белгородской областью ликвидировали боевика-перебежчика, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ. Ликвидированный боец Дани Акель участвовал в рейдах украинских формирований на территорию Белгородской области.