Тоскана, Италия, 19 мая, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Итальянскую теннисистку Камилу Джорджи, завершившую профессиональную карьеру, обвинили в краже мебели с арендованной ею виллы в Каленцано недалеко от Флоренции, сообщило издание Corriere dellа Serra.

Javier Rojas/Global Look Press

Как сообщила собственник помещения, теннисистка жила на вилле со своей семьёй и три месяца назад сбежала, забрав вещи и не оплатив аренду. Бывшая спортсменка увезла с собой антикварную мебель на сумму €100 тысяч.

«Они не только уехали, ничего не сказав и не заплатив за аренду за шесть месяцев, но и прихватили половину нашей мебели. Персидские ковры, прекрасная мебель и даже антикварный стол весом в полтонны», — заявила владелец недвижимости.

Она добавил, что написала отцу теннисистки Серджио, попросив вернуть «хотя бы мебель». Женщина призналась, что очень расстроена поступком Джорджи.

«Эти вещи — часть моей жизни и жизни моей матери», — сообщила женщина.

По её словам, соседи три месяца назад позвонили ей и сообщили, что к вилле, которую арендовала Джорджи, подъехали нескольких фургонов, в них загружали вещи.

Когда арендодатель приехала, людей в полупустом доме уже не было. В саду она увидела предметы мебели и ковры, сложенные друг на друга. Видимо, они не поместились в грузовики, и их оставили, предположила хозяйка виллы.

В начале мая Джорджи завершила профессиональную карьеру в 32 года. Она за время карьеры выиграла четыре турнира WTA в одиночном разряде. Её лучший результат на турнирах Большого шлема — четвертьфинал Уимблдона‑2018.

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