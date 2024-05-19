Москва, 19 мая, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Температура в Москве в начале следующей недели поднимется до 25 градусов тепла, но стоит готовиться к ливням и майским грозам. Об этом 19 мая сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

По словам синоптика, на предстоящей неделе в Москве завершится метеовесна. На смену ей придет устойчивый переход среднесуточной температуры выше 15 градусов тепла. Это произойдёт уже в следующие выходные.

В понедельник, 20 мая, термометры в столице на пике солнца покажут летние +20…+25 градусов. Осадков не ожидается. А вот во вторник, 21 мая, уже возможны ливни, местами майские грозы, температура будет в пределах +20…+25 градусов. Бушевать погода продолжит в среду, 22 мая. Москвичи вновь будут наблюдать очаговые дожди и молниевые разряды. В дневные часы температура будет подниматься чуть выше +20 градусов.

На вторую половину недели в столицу придет антициклон из Скандинавии. Серьезно поднимается атмосферное давление, к утру пятницы оно достигнет 762 мм рт. ст. — на 17–19 единиц выше нормы.

В небе прояснится. Ночью 23 мая посвежеет до +5…+10 градусов, днем будет не выше +15…+20 градусов. Самая холодная ночь придется на пятницу, 24 мая. Столбики термометров опустятся до +3…+8 градусов, но днем потеплеет до +18…+23 градусов.

Максимально температура воздуха прогреется в выходные. 25 мая в ночь будет +7…+12 градусов, днем +20…+25 градусов, а в воскресенье ночной воздух прогреется до +10…+15 градусов, после полудня потеплеет до +22…+27 градусов.

Как сообщало ИА Регнум, возвращение тепла в Москву прогнозировали к текущим выходным. Тогда научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что за неделю с понедельника температура повысится примерно на 9–10 градусов.

Из-за прихода тепла в столице 17 мая начали повторно переводить на летний режим систему отопления. Отопление в столичных зданиях было отключено 27 апреля, однако с 6 мая тепло снова начали подавать из-за резкого похолодания. Так, в ночные часы температура воздуха в Москве опускалась до минусовых значений.