Севастополь, 19 мая, 2024, 14:48 — ИА Регнум. При атаке ВСУ на Севастополь в ночь на 19 мая взрывы повредили несколько жилых домов, никто не пострадал, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Максим Захаров/РИА Новости

«В городе повреждены несколько жилых домов. Муниципальные комиссии вышли на обходы, чтобы зафиксировать повреждения для дальнейшей оценки ущерба», — написал он.

Развожаев уточнил, что оперативные службы обследовали и убрали почти все осколки и суббоеприпасы от сбитых ракет. Опасные объекты уничтожат. Губернатор напомнил об опасности обломков и призвал объяснить детям, что их нельзя трогать.

Как передавало ИА Регнум, Развожаев ночью 19 мая заявил, что средства ПВО отразили ракетную атаку украинской армии. Жители города сообщили дежурным службам, что заметили упавшие обломки боеприпасов.

В ночь на 17 мая российские военные успешно отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь с применением БПЛА и морских дронов. По информации оперативных служб, в городе никто не пострадал, была повреждена подстанция.