Львов, Украина, 19 мая, 2024, 15:05 — ИА Регнум. В результате серии ударов Вооружённые силы России уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию на западе Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

РИА Новости

Станция «Бильче-Волица» находится во Львовской области. По данным канала, что в ходе ударов разрушили компрессорный цех, обеспечивавший отбор и закачку газа в подземное хранилище. Когда именно нанесли удар, не уточнили.

Бильче-Волицко-Угерское подземное хранилище газа — второе по величине в Европе. Его ввели в эксплуатацию в 1985 году. Объект был одним из ключевых звеньев в системе газоснабжения военных объектов Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля в результате ударов Вооружённых сил России по городу Бурштыну в Ивано-Франковской области получила повреждения тепловая электростанция. Сообщалось, что после прилетов была слышна детонация. Это мог быть взрыв оборудования.

11 апреля стало известно, что Трипольскую ТЭС полностью уничтожили в результате ночного удара. Она была крупнейшей теплоэлектростанцией в Киевской области и одной из крупнейших на Украине в целом.