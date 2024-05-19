Москва, 19 мая, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал подход искусственного интеллекта от «Яндекса» к ответам на политические вопросы. Политик привёл в Telegram-канале несколько примеров вопросов, на которые сервис YandexGPT отказывается давать ответы.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Этот прообраз ИИ — страшный трус», — заявил зампред Совбеза.

Так, по словам Медведева, умная колонка не смогла ответить на вопросы, когда в США приняли закон об изъятии российских активов, где на Украине расположены памятники Степану Бандере и каково расстояние между Киевом и Белгородом по прямой. При этом политик добавил, что на другие вопросы, например о российских законах, памятниках писателя Александра Пушкина в России колонка отвечает отлично.

В этой связи политик задался рядом вопросов, например, боятся ли, что данными о расстоянии между Киевом и Белгородом воспользуется Генштаб России для планирования ударов или же, что мир узнает про памятники Бандере на Украине.

Зампред также запустил в Telegram-канале анонимное голосование на тему честности любого ИИ на примере Яндекс ChatGPT.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность ПАО «Сбербанк» из-за алгоритма генерации изображений, разработанной Сбербанком, нейросети Kandinsky. Однако позже глава фракции отозвал своё письмо из прокуратуры, заявив, что Сбербанк согласился провести внутренний аудит. Речь шла о том, что нейросеть Kandinsky при тестировании на запрос по словам «Россия» или «российский флаг» ни разу не сгенерировала изображение в цветах российского флага.

Глава банка Герман Греф в ноябре 2023 года пояснил ситуацию. Он заявил, что модель при генерации российского флага пыталась его улучшить. Она на флаге нарисовала ещё купола от собора Василия Блаженного. Депутаты посчитали, что это издевательство над национальным флагом. Греф добавил, что после претензий парламентариев принципы алгоритма генерации изображения изменили.