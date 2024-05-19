Киев, 19 мая, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Припортовая инфраструктура оказалась повреждена в подконтрольной украинской армии части Херсонской области. Об этом 19 мая заявил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, зафиксировали попадания в припортовую инфраструктуру. Оказались разбиты складское помещение и хозяйственные постройки.

От Минобороны России пока не поступало официальных сообщений, подтверждающих удары.

Как передавало ИА Регнум, в городе Херсоне, находящемся под контролем ВСУ, получил повреждение объект критической инфраструктуры, написал 14 мая Прокудин. Он заявил, что по объекту нанесли удар баллистической ракетой. При этом Минобороны России также не сообщало о нанесении ударов по объектам в Херсоне.

Глава областной военной администрации Полтавской области Филипп Пронин 18 мая сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры. Ночью в регионе неоднократно объявляли воздушную тревогу.