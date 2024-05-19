Одесса, Украина, 19 мая, 2024, 14:34 — ИА Регнум. В логистическом центре порта Одессы взорвалась американская граната. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».

U. S. Marine Corps

По информации издания, взрыв прогремел в центре для приема грузовых автомобилей «Евротерминал». На месте происшествия нашли осколки от гранаты М-67 американского производства.

В результате взрыва охранник терминала получил тяжёлые травмы. Предварительно, боеприпас на работу принёс сам пострадавший.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая в украинском городе Бровары мужчина взорвал гранату на бульваре Независимости. В результате взрыва пострадали два человека, один из которых — полицейский. Местные СМИ сообщали, что мужчина, взорвавший гранату, страдает посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Он якобы убегал от полицейского и в какой-то момент взорвал боеприпас.

2 мая игрушечная граната взорвалась у девятилетнего мальчика в Москве. На рынке «Садовод» ребёнок дёрнул за кольцо, произошёл выброс сжатого воздуха. Мальчика оглушило, он получил ушиб правого бедра и ссадины на руке. Мать вызвала сыну скорую помощь. Госпитализация мальчику не понадобилась.