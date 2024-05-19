Москва, 19 мая, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Россия смогла оказаться на десятой позиции в рейтинге самых динамично растущих экономик в XXI веке во многом из-за эффекта «низкого старта»: экономическое положение страны на рубеже столетий было незавидным. Но основная причина — это изменение уже в начале 2000-х губительного прежнего курса. Нельзя также недооценивать и недавние успехи: с началом специальной военной операции (СВО) произошёл фактический перезапуск целого ряда отраслей, которые в России не развивались десятилетиями. Но и сейчас у страны сохраняются хорошие шансы на ещё более внушительный экономический рост в ближайшей перспективе.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Таким мнением поделился с ИА Регнум доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Пётр Арефьев, комментируя данные Международного валютного фонда и Всемирного банка о восьмикратном росте российской экономики с начала века.

Достигнутый Россией показатель отражает, в том числе, эффект «низкого старта», отметил эксперт. После распада Советского Союза, в девяностые годы, в стране проводили крайне недальновидную экономическую политику, напомнил Арефьев. Либеральные реформы, основанные на рекомендациях различных международных институтов (например, МВФ), и советников из США, сопровождались резким спадом производства и фактическим разворовыванием страны. Достаточно сказать, что за первое десятилетие независимости ВВП России упал более чем в два с половиной раза относительно уровня РСФСР в 1989 году.

Только в самом конце девяностых годов ситуация стала меняться, отметил эксперт. Первых успехов на непростом пути экономического возрождения достигло правительство, которое возглавлял, хоть и недолго, Евгений Примаков.

«Примаков начал проводить в жизнь какие-то грамотные решения. Все эти «шоки без терапии» были убраны. Плюс появилась положительная динамика цен на энергоносители. Безусловно, это сыграло свою положительную роль», — отметил собеседник ИА Регнум.

В дальнейшем, уже с приходом в Кремль президента Владимира Путина, рост российской экономики стал устойчивой тенденцией.

Однако, к сожалению, некоторое время сохранялся курс на интеграцию в мировой рынок на условиях, которые в сущности навязывал России коллективный Запад. В частности, условия присоединения ко Всемирной торговой организации (ВТО), по мнению Арефьева, явно не отвечали интересам отечественной промышленности (включая высокотехнологичные производства). Китай входил в эту организацию, поставив условие — признать его развивающейся экономикой, это сулило существенные льготы. Россия же, по оценке эксперта, в итоге оказалась в ВТО на условиях, которые не сулили ни промышленного развития, ни продовольственной безопасности. Перспектива — окончательное закрепление статуса бензоколонки.

«Но когда против нас стали вводить санкции, начали уходить бренды, это позволило нам начать восстанавливать свою промышленность. Занять те ниши, которые мы до этого фактически подарили иностранным производителям. Сегодня в рамках политики импортозамещения добавленная стоимость в большей степени создаётся внутри страны», — указал эксперт.

Очень важную роль в укреплении экономики России, по оценке собеседника ИА Регнум, сыграл рост, достигнутый за два года, прошедшие с момента начала СВО. Мощная волна санкций, с одной стороны, не могла сказаться позитивно на российской экономике. Но она способствовала вынужденному перезапуску ряда отраслей, что, в свою очередь, благотворно повлияло даже на итоговый показатель, зафиксированный за весь период с 2001 по 2023 годы.

По мнению Арефьева, есть возможность развить этот успех. Для этого необходим, в частности, тщательно проработанный закон о поддержке отечественных товаров на полках магазинов. Депутаты Госдумы, по словам эксперта, сейчас рассматривают законопроект, посвящённый этой теме, но он, как считает экономист, достаточно «сырой». Однако к созданию новой нормы можно подойти тоньше, уверен эксперт.

«Если мы обеспечим, чтобы российские супермаркеты, которые в основном торгуют товарами, выпускаемыми внутри страны, получали ощутимые налоговые преимущества», — уточнил Арефьев.

Такой подход, по его мнению, способен существенно простимулировать российского производителя. А создание добавленной стоимости внутри страны, в свою очередь, ускорит экономический рост и, вполне вероятно, позволит России в дальнейшем подняться в рейтинге быстрорастущих экономик гораздо выше десятого места, резюмировал эксперт.

Экономика России с начала XXI века увеличилась почти в восемь раз и заняла десятое место в мировом рейтинге по темпам роста в долларовом выражении, превысив 2 трлн долларов. По состоянию на конец прошлого века показатель составлял 260 млрд долларов. Это следует из данных МВФ и ВБ.

При этом наиболее существенно увеличивалась экономика у присоединившейся к БРИКС Эфиопии. С начала века она выросла в 19,4 раза, до 160 млрд долларов. ВВП Китая стал больше в 14,6 раза и достиг 17,7 трлн долларов. Тройку лидеров замкнул Казахстан с ростом в 14,2 раза, до 261 млрд долларов. Далее следуют Вьетнам и Катар.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 15 мая заявил, что перед страной стоит задача войти в четвёрку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Он указал, что достичь этого возможно благодаря повышению эффективности долгосрочного планирования, реализации программ, нацпроектов, внедрению научных достижений, инноваций, новых технологий и подготовке квалифицированных специалистов.