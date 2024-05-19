Браззавиль, 19 мая, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Армия Демократической Республики Конго предотвратила попытку совершить государственный переворот в Киншасе. Об этом заявил официальный представитель Вооружённых сил страны бригадный генерал Сильвэн Экенге.

Wang Guansen/Global Look Press

«Силами обороны и безопасности была пресечена попытка государственного переворота. В покушении участвовали иностранцы и конголезцы», ― процитировал телеканал France24 представителя армии.

Он добавил, что военные арестовали всех участников заговора, включая лидеров. Их имена Экенге не раскрыл.

«Армия заверяет, что ситуация находится под контролем, и просит жителей Киншасы спокойно заниматься своими делами», ― сказал представитель ВС.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 сентября 2023 года местные СМИ сообщили, что армия Конго начала захват ключевых объектов в столице страны — Браззавиле. По некоторым данным, руководил переворотом глава президентской гвардии Серж Обоа. Журналисты напомнили, что глава государства Дени Сассу-Нгессо находился на тот момент в Нью-Йорке, где принимал участие в мероприятиях ООН.

Позднее министр связи и СМИ, пресс-секретарь правительства Республики Конго Тьери Лезен Мунгала опроверг слухи о государственном перевороте, назвав эту информацию фейковой. Он заверил, что на территории республики царит спокойствие, и призвал население спокойно заниматься своими делами.

В ночь на 26 июля прошлого года государственный переворот произошёл в Нигере. К власти в стране пришла группа военных, которая отстранила от управления президента республики Мохамеда Базума. Новые власти разорвали ряд экономических и политических соглашений с Францией, в частности, аннулировали договор о военном присутствии французских войск на территории страны.

В ночь на 15 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл экстренное заседание с главами разведки и минюста после предупреждения об угрозе путча, готовящегося в рядах правоохранительных органов. О возможности попытки повторения госпереворота 2016 года турецкого лидера предупредил его соратник, глава партии националистов Девлет Бахчели. Глава государства заявил, что власти страны прекрасно знают «кукловодов» и тех, кто готовил заговор в стране.